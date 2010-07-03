В Совфеде одобрили новые меры по стимулированию за рождение первенца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Попова одобрила предложение ввести дополнительные меры поддержки, стимулирующие женщин к рождению первого ребенка.

Она уверена, что такая помощь позитивно отразится на рождаемости "среди определенной категории мам с определенным возрастом".

"Очень разумное и своевременное предложение, с учетом демографической ситуации в России", – заявила сенатор. По ее словам, некоторые регионы страны с начала года самостоятельно ввели такие пособия.

В качестве примера Попова привела Волгоградскую область. Один из критериев – то, что возраст мамы не должен превышать 23 года. "Мы как бы стимулируем рождение ребенка в более ранний возраст мамы", – цитирует парламентария Агентство "Москва".

В том же регионе есть еще выплаты за второго ребенка. Условие – разница между детьми не должна быть больше трех лет.

В Совфеде также положительно оценили законопроект о продлении ежемесячного пособия по уходу за ребенком для нуждающихся семей. Председатель комитета по социальной политике Валерий Рязанский уточнил, что предложение уже поддержали многие депутаты и члены Совета.

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