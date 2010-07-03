В России появится "отцовский капитал"

Дополнительные субсидии для многодетных семей могут ввести в России. Об этом пишет газета "Известия", ссылаясь на доклад комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства.
В стране может появится такое понятие, как "отцовский капитал". Предполагается, что он будет выплачиваться при рождении третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в официальном браке.
Уточняется, что "отцовский капитал" не будет исключать выплату материнского. При этом размер выплаты многодетным отцам будет сопоставим с маткапиталом и составит 453 тысячи рублей.
Реализацию проекта планируется начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, а случае успеха эксперимента продолжить и в других регионах России.
Ожидается, что такие меры помогут достичь к 2024 году среднего коэффициента рождаемости в стране на уровне 1,92-2,05 детей на одну женщину.
По предварительным расчетам, на реализацию данной программы потребуется более триллиона рублей в течение пяти следующих лет.
В конце апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Владимиру Путину продлить программу материнского капитала минимум до 2025 года. Идею она озвучила на встрече Совета законодателей с президентом.
Ранее правительство РФ предложило выдавать материнский капитал за рождение первенца. Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, сейчас в России уже действуют различные виды финансовой поддержки для семей. Однако стали ли эти деньги мотивацией к рождению детей, говорить пока рано.
Согласно законодательству, пока на материнский капитал могут рассчитывать семьи, в которых рождается второй и последующий ребенок.
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