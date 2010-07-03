Законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям принят в первом чтении

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, предполагающий выплаты в размере 450 тысяч рублей семьям с ипотекой, родившим третьего ребенка и последующих детей после 1 января 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

При этом предлагаемая законопроектом выплата будет являться самостоятельной формой поддержки семей наряду с предусмотренным Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В случае принятия закона в 2019 году такую поддержку смогут получить около 30 тысяч семей.

Отмечается, что законопроект внесли председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко совместно с депутатами от других фракций. Документ подготовили во исполнение поручений Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева.

В конце апреля Валентина Матвиенко предложила Владимиру Путину продлить программу материнского капитала минимум до 2025 года. Идею она озвучила на встрече Совета законодателей с президентом.

Ранее правительство РФ предложило выдавать материнский капитал за рождение первенца. Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, сейчас в России уже действуют различные виды финансовой поддержки для семей. Однако стали ли эти деньги мотивацией к рождению детей, говорить пока рано. Согласно законодательству, пока на материнский капитал могут рассчитывать семьи, в которых рождается второй и последующий ребенок.

