В России изменились правила получения детских пособий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые правила получения детских пособий вступили в силу в России с 12 мая. Отныне подать заявление на оформление пособия на первого и второго ребенка россияне смогут в любом городе.

До этого пособия на детей оформляли и выплачивали только там, где были постоянно зарегистрированы родители ребенка. С 12 мая для получения пособий больше не потребуется даже временная регистрация.

Как пояснил "Российская газете" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, в поисках лучшей работы и зарплаты россияне достаточно часто меняют или планируют поменять место жительства. Однако их от этого шага удерживали социальные льготы, которые были доступны лишь по месту постоянной регистрации, включая пособия на детей. Переезд означал потерю этих выплат.

В марте 2019 Минтруд внес законопроект о выплате пособий на первого и второго ребенка семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов.

Также сообщалось, что за восемь лет число многодетных семей в столице выросло более чем в два раза. Сейчас в городе проживают свыше 142 тысяч семей с тремя и более детьми.

В столичном правительстве отметили, что город оказывает таким семьям значительную поддержку. В частности, каждая многодетная семья ежемесячно получает компенсацию на возмещение расходов по оплате жилья и услуг ЖКХ, а также за пользование телефоном.