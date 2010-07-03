Число многодетных семей в Москве выросло более чем вдвое

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За восемь лет число многодетных семей в столице выросло более чем в два раза. Сейчас в городе проживают свыше 142 тысяч семей с тремя и более детьми. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В столичном правительстве отметили, что город оказывает таким семьям значительную поддержку. В частности, каждая многодетная семья ежемесячно получает компенсацию на возмещение расходов по оплате жилья и услуг ЖКХ, а также за пользование телефоном.

Кроме того, учащимся школ и колледжей из многодетных семей каждый год выделяют десять тысяч рублей на школьную форму. А семьям, в которых пять и более детей, также положена ежемесячная компенсация на одежду, обувь, игрушки и другие непродовольственные товары.

Для семей с десятью и более детьми столичные власти предусмотрели особые меры социальной поддержки. Так, им дополнительно выплачивают специальные пособия ко Дню семьи и Дню знаний.

В прошлом году в столице стартовал масштабный проект "Наше сокровище". В рамках этого проекта родителям каждого новорожденного москвича дарят набор из 44 вещей, которые понадобятся им в первые месяцы жизни малыша. Уже выдано более 100 тысяч подарочных наборов.

В этом году также продолжит свою работу городская программа детского отдыха "Московская смена". На летних каникулах, как обычно, организуют три смены, во время которых дети из многодетных семей и ребята с инвалидностью смогут интересно провести время и поправить здоровье. Прошлым летом по программе отдохнули почти 24 тысячи юных москвичей.