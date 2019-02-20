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19:42

Почти 770 тысяч семей получат пособия на детей с 2020 года

власть общество

19:42

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 770 тысяч семей получат пособия на первого и второго ребенка с 2020 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, комментируя предложение Владимира Путина по расширению категории граждан, претендующих на пособия при рождении детей

"Сегодня, те меры, которые оказываются, охватывают приблизительно 520 тысяч наших семей. Эта мера, по нашим оценкам, позволит расширить это до почти 770 тысяч наших семей", – сказала она в эфире "Первого канала".

Голикова также отметила, что с 1 января 2020 года получить пособие смогут семьи со средним доходом на человека ниже двух прожиточных минимумов.

20 февраля Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Президент в своем выступлении сделал акцент на вопросах социального и экономического развития страны.

Он предложил с 1 января 2020 года поднять выплаты на первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов, повысить выплаты семьям с детьми-инвалидами, увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей, снизить ставки по ипотеке.

Также президент заявил, что необходимо продолжить борьбу с онкологией. Кроме того, Путин заявил, что до 2024 года должны быть рекультивированы все проблемные свалки в России.

власть общество

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