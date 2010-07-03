В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил законопроект о продлении ежемесячного пособия по уходу за ребенком для нуждающихся семей.
Рязанский отметил, что данное предложение уже поддержали многие депутаты и члены Совета Федерации. "Замечательное предложение, которое станет решением, когда будет принято", – цитирует слова сенатора RT.
По словам Рязанского, для исполнения этой задачи необходимо задуматься о финансовом ресурсе, который позволил бы выплатить эти дополнительные социальные обязательства.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект о продлении до трех лет выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком для семей, среднедушевой доход которых не превышает два прожиточных минимума.
В марте 2019 Минтруд внес законопроект о выплате пособий на первого и второго ребенка семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов. В столичном правительстве отметили, что город оказывает таким семьям значительную поддержку. В частности, каждая многодетная семья ежемесячно получает компенсацию на возмещение расходов по оплате жилья и услуг ЖКХ, а также за пользование телефоном.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.