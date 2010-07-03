В Совфеде оценили законопроект о продлении выплат нуждающимся семьям

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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский оценил законопроект о продлении ежемесячного пособия по уходу за ребенком для нуждающихся семей.

Рязанский отметил, что данное предложение уже поддержали многие депутаты и члены Совета Федерации. "Замечательное предложение, которое станет решением, когда будет принято", – цитирует слова сенатора RT.

По словам Рязанского, для исполнения этой задачи необходимо задуматься о финансовом ресурсе, который позволил бы выплатить эти дополнительные социальные обязательства.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о продлении до трех лет выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком для семей, среднедушевой доход которых не превышает два прожиточных минимума.

В марте 2019 Минтруд внес законопроект о выплате пособий на первого и второго ребенка семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов. В столичном правительстве отметили, что город оказывает таким семьям значительную поддержку. В частности, каждая многодетная семья ежемесячно получает компенсацию на возмещение расходов по оплате жилья и услуг ЖКХ, а также за пользование телефоном.

