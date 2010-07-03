Кабмин предложил повысить 50-рублевое пособие на ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с предложением адресно увеличивать пособие на детей от 1,5 до 3 лет с 50 рублей до прожиточного минимума.

"Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от 1,5 до 3 лет. Размер выплаты вызывает у людей только недоумение и обиду. Понятно, что в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно", – заявил Медведев на совещании, передает РИА Новости.

Глава правительства подчеркнул, что по итогам обсуждения он представит предложение главе государства.

"Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от 1,5 до 3 лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета", – отметил Медведев.

Согласно указу президента от 1994 года, матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, получают пособие из федерального бюджета в размере 50 рублей в месяц. За время действия указа эта сумма никаким образом не индексировалась и не увеличивалась.

В Госдуме ранее сообщали, что из бюджета на компенсационные выплаты отдельным категориям граждан выделяется около 3,8 миллиарда рублей. Однако многие матери не берут символические 50 рублей, из-за чего реально тратится только около 1,5 миллиарда рублей.

