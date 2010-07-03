На базе специализированного центра "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского реализуют экспериментальную программу повышения доходов малоимущих семей с детьми. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин.
"Участниками программы станут семьи с детьми, в которых родители могут и хотят работать, но по объективным причинам испытывают сложности при трудоустройстве. Специалисты центра будут работать только с мотивированными семьями, которые готовы приложить собственные усилия, чтобы изменить ситуацию к лучшему", – рассказал мэр.
Собянин подчеркнул, что речь не идет о денежных выплатах. Основа программы – поиск работы. Например, главе семейства могут помочь найти работу с более высокой зарплатой, а матери подыщут хотя бы частичную занятость.
При необходимости участники программы смогут получить знания, как стать самозанятым и начать свое дело. "Если не хватает квалификации, можно будет пройти обучение – бесплатно и с выплатой стипендии", – резюмировал Собянин. Каждую семью возьмет на сопровождение персональный консультант.
Собянин рассказал о программе помощи семьям с низким доходом
На сайте мэра и правительства столицы говорится, что при рождении ребенка большинство семей в России могут рассчитывать на единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, ежемесячную компенсационную выплату в период отпуска.
Если в семье после 1 января 2018 года рожден или усыновлен первый ребенок, и при этом среднедушевой доход не выше, чем 1,5 прожиточного минимума, то у родителей есть право на ежемесячную выплату.
Для выплат не позднее чем через 6 месяцев после рождения ребенка нужно обратиться по месту работы либо службы одного из родителей; в центр госуслуг "Мои документы" – если оба родителя не работают.
Специализированный центр занятости населения "Моя карьера" открылся в здании бизнес-центра "Радонежский" на улице Сергия Радонежского. Его общая площадь превышает четыре тысячи квадратных метров. На прилегающей территории обустроили новый городской сквер с детской площадкой, зоной для воркаута, навесами и лавочками для отдыха горожан. Рядом расположены парковки для автомобилей и велосипедов.
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