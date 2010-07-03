Собянин рассказал о новом стандарте городского летнего отдыха школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С момента запуска программы "Московская смена" в 2016 году власти столицы сформировали новый стандарт городского летнего отдыха для школьников. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем сайте.

Мэр отметил, что в этом году школьники в рамках программы будут посещать 26 музеев, 5 театров и 15 анимационных центров.

"Среди них – "Зарядье", "Москвариум", Музей человека "Живые системы", Планетарий, детский город профессий "Кидбург", смотровая площадка Panorama 360 в башне "Федерация" и другие интересные места", – говорится в сообщении.

Мэр уточнил, что работа педагогов, вожатых, тренеров и специалистов по соцработе оплачивается.

Программа "Московская смена" рассчитана на всех столичных школьников от 7 до 14 лет. Дети могут отдохнуть в городских лагерях, образованных на базе общеобразовательных и спортивных школ, а также социальных учреждений. Это особенно важно для семей, которые по каким-либо причинам не могут отправить своих детей отдыхать в загородные лагеря.

Городской летний отдых в 2019 году будет организован на базе 246 учреждений, включая 132 общеобразовательные школы, 27 спортшкол и 87 организаций социального обслуживания. Городские лагеря работают в будние дни с 9:00 до 19:00.

За лето проходят три смены, длительность каждой – не менее 21 дня. Первая смена (образовательная, физкультурно-оздоровительная и социальная) открылась 3 июня, вторая (физкультурно-оздоровительная и социальная) начнет работать с 1 июля, а третья (социальная) – с 1 августа.

Спортивная и культурно-досуговая программа, трехразовое питание, медицинское обслуживание предоставляются детям бесплатно. Всего запланировано 1 214 культурных и досуговых мероприятий.

Проект стартовал летом 2016 года и быстро приобрел популярность. В обсуждении программы приняли участие более 300 тысяч родителей. Ее также поддержал Сергей Собянин.

