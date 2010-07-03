Для детей в Москве организуют летние досуговые площадки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Департамент образования и науки Москвы займется организацией летних досуговых площадок для детей. Это будет сделано в рамках городской программы "Московская смена".

Площадки будут рассчитаны на 12 тысяч 850 детей. Об этом заявил замначальника управления координации воспитательной работы и профилактики правонарушений департамента образования Александр Моргунов на заседании комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

Он отметил, что будут организованы 132 площадки, передает Агентство "Москва".

Для детей, которые будут посещать летнюю образовательную смену, будут проводиться лекции, турниры, викторины, акции, дискуссии, игры и студии. Также отмечается, что Центр патриотического воспитания предоставит возможность посещающим сдать нормы ГТО.

Ранее сообщалось, что "Московское агентство организации отдыха и туризма" организует этим летом более 1200 культурных и досуговых мероприятий.