Более 1,2 тысячи мероприятий для москвичей организуют летом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мосгортур организует летом более 1,2 тысячи культурных и досуговых мероприятий для москвичей и гостей города. Об этом сообщил заместитель генерального директора учреждения Дмитрий Сорокин.

"В этом году мы подготовили 50 площадок, из которых 29 – это музеи, шесть – театры, 15 – анимационные центры. В этом году планируется 1 тысяча 214 культурных и досуговых мероприятий, это объем прошлого года", – приводит слова Сорокина Агентство "Москва".

Как отмечается, для площадок, которые находятся в ТиНАО, планируют организовать выездные мероприятия.

В Москве 30 апреля начался сезон речных круизов. Помимо традиционных, появятся и новые маршруты. Востребованность путешествий по рекам России стабильно растет: за последние три года речной турпоток увеличился на 20 процентов и составил порядка 290 тысяч человек.