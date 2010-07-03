Фестивали, концерты и кинопоказы. Как пройдет лето в парках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парках столицы летом текущего года запланировано более 8,5 тысячи мероприятий, в числе которых фестивали, концерты, фотовыставки, кинопоказы, сообщил журналистам руководитель департамента культуры города Александр Кибовский.

"Всего сводные планы насчитывают более 8,5 тысячи мероприятий на летний сезон", – приводит слова Кибовского Агентство "Москва".

Как отмечается, в парках планируется 2,7 тысячи международных, гастрономических, спортивных и музыкальных фестивалей, 2 тысячи концертов, 1920 лекций и семинаров, 115 мероприятий в рамках проекта "Московское долголетие", 235 фотовыставок, 370 выступлений уличных артистов, 940 кинопоказов, а также другие мероприятия.

Также Кибовский сообщил, что к летнему сезону в парках города подготовили более 1,4 тысячи торговых объектов.

Летний сезон в 56 столичных парках стартует 1 мая.

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