Москва открыла сезон речных круизов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сезон речных круизов стартовал в Москве, передает "Интерфакс".

Сегодня с Северного речного вокзала отправятся в первые рейсы до Твери, Мышкина, Углича и Плеса круизные лайнеры "Михаил Булгаков", "Константин Симонов", "Дмитрий Фурманов" и "Лебединое озеро". Преимущественно это туры выходного дня.

Помимо традиционных, появятся и новые маршруты. Востребованность путешествий по рекам России стабильно растет: за последние три года речной турпоток увеличился на 20 процентов и составил порядка 290 тысяч человек.

1 мая летний сезон стартует в городских парках столицы. По этому случаю 30 зон отдыха подготовили особую программу. Это Парк Горького, Таганский и Воронцовский парки, сад имени Баумана и другие.