Летний кинотеатр "Пионер" откроется в парке "Музеон" 1 мая

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Летний кинотеатр "Пионер" откроется в столичном парке искусств "Музеон" в начале мая. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпарка.

Как отметили в пресс-службе, уже с 1 мая посетители "Музеона" смогут оценить преимущества многофункционального пространства-трансформера нового поколения. "Пионер" может "подстраиваться под мероприятия любого формата – от кинопоказов, дискуссий и выставок до концертов, воркшопов и занятий антигравити-йогой", пояснили представители Мосгорпарка.

Они также уточнили, что "Пионер" рассчитан на 300 человек и включает несколько различных зон отдыха: кинотеатр, кафе, лекторий и детские площадки. В новом культурном пространстве будут проводить не только кинопоказы и лекции, но и выставки, концерты и театральные представления.

Летний кинотеатр "Пионер" находится на территории владения 2 по улице Крымский Вал. Расписание киносеансов и других мероприятий можно будет узнать на сайте кинотеатра.

Ранее сообщалось, что в конце мая в Парке Горького планируют открыть летний кинотеатр музея современного искусства "Гараж". Garage Screen создадут по архитектурной концепции бюро Syndicate. Павильон появится на площади Искусств и будет иметь форму усеченной пирамиды, а сделан он из металлических каркасов и ткани.