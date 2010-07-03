Летний кинотеатр "Пионер" откроется в парке "Музеон" 1 мая

Летний кинотеатр "Пионер" откроется в столичном парке искусств "Музеон" в начале мая. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорпарка.
Как отметили в пресс-службе, уже с 1 мая посетители "Музеона" смогут оценить преимущества многофункционального пространства-трансформера нового поколения. "Пионер" может "подстраиваться под мероприятия любого формата – от кинопоказов, дискуссий и выставок до концертов, воркшопов и занятий антигравити-йогой", пояснили представители Мосгорпарка.
Они также уточнили, что "Пионер" рассчитан на 300 человек и включает несколько различных зон отдыха: кинотеатр, кафе, лекторий и детские площадки. В новом культурном пространстве будут проводить не только кинопоказы и лекции, но и выставки, концерты и театральные представления.
Летний кинотеатр "Пионер" находится на территории владения 2 по улице Крымский Вал. Расписание киносеансов и других мероприятий можно будет узнать на сайте кинотеатра.
Ранее сообщалось, что в конце мая в Парке Горького планируют открыть летний кинотеатр музея современного искусства "Гараж". Garage Screen создадут по архитектурной концепции бюро Syndicate. Павильон появится на площади Искусств и будет иметь форму усеченной пирамиды, а сделан он из металлических каркасов и ткани.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.