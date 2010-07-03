Летний кинотеатр музея "Гараж" планируют открыть в конце мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Летний кинотеатр Garage Screen музея современного искусства "Гараж" в Парке Горького планируют открыть в конце мая.

Предполагается, что павильон будет создан по архитектурной концепции бюро Syndicate, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея "Гараж".

Кинотеатр разместят на площади Искусств. Павильон будет иметь форму усеченной пирамиды, а сделан он из металлических каркасов и ткани (мембраны с дихроичным эффектом). У павильона нет стен, а его фасад поднят над землей.

В 2016 году кинопоказы проводились на крыше "Гаража": ее тогда превратили в кинотеатр под открытым небом. В 2017-2018 годах показы проходили в летнем кинотеатре на 350 мест на площади Искусств.