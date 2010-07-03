Летний сад появится на крыше кинотеатра "Керчь"

Реконструкция кинотеатра "Керчь" в столичном районе Бирюлево Восточное превратит его в центр с пять кинозалами, магазинами, пекарней, ресторанами и летним садом на крыше. Проект утвержден Москомархитектурой, сообщает официальный портал мэра и правительства города.
У построенного в 1979 году трехэтажного здания появятся панорамные окна. А верхнюю часть фасадов облицуют керамическими панелями. Внутри откроют развлекательно-образовательный центр, а также творческие мастерские для детей и взрослых.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, архитектурные решения проект используют для реконструкции других кинотеатров. Например, прозрачными станут фасады обновленных киноцентров "Рига", "Будапешт", "Ангара", "Киргизия" и "Таллин".
Здание "Керчи" украсит воссозданная историческая вывеска с названием кинотеатра. Специалисты отсканируют оригинальную надпись с помощью 3D-технологии.
"Площадь обновленной “Керчи” составит более 12 тысяч квадратных метров. Районный центр и прилегающую к нему территорию можно будет использовать как площадку для спортивных и культурных мероприятий", – добавил Кузнецов.
Пять лет назад 39 районных кинотеатров советской постройки выставили на торги. С помощью частных инвесторов здания, которые требуют ремонта, превратят в современные центры.
В начале февраля рабочие притупили к сносу кинотеатра "Байконур" в Отрадном. После реконструкции на его месте появится кинокомплекс с четырьмя залами.
В Москве появятся пять кинотеатров со стеклянными фасадами
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