Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:22

Летний сад появится на крыше кинотеатра "Керчь"

город благоустройство

09:22

Поделиться в социальных сетях:

Фото: stroi.mos.ru

Реконструкция кинотеатра "Керчь" в столичном районе Бирюлево Восточное превратит его в центр с пять кинозалами, магазинами, пекарней, ресторанами и летним садом на крыше. Проект утвержден Москомархитектурой, сообщает официальный портал мэра и правительства города.

У построенного в 1979 году трехэтажного здания появятся панорамные окна. А верхнюю часть фасадов облицуют керамическими панелями. Внутри откроют развлекательно-образовательный центр, а также творческие мастерские для детей и взрослых.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, архитектурные решения проект используют для реконструкции других кинотеатров. Например, прозрачными станут фасады обновленных киноцентров "Рига", "Будапешт", "Ангара", "Киргизия" и "Таллин".

Здание "Керчи" украсит воссозданная историческая вывеска с названием кинотеатра. Специалисты отсканируют оригинальную надпись с помощью 3D-технологии.

"Площадь обновленной “Керчи” составит более 12 тысяч квадратных метров. Районный центр и прилегающую к нему территорию можно будет использовать как площадку для спортивных и культурных мероприятий", – добавил Кузнецов.

Пять лет назад 39 районных кинотеатров советской постройки выставили на торги. С помощью частных инвесторов здания, которые требуют ремонта, превратят в современные центры.

В начале февраля рабочие притупили к сносу кинотеатра "Байконур" в Отрадном. После реконструкции на его месте появится кинокомплекс с четырьмя залами.

В Москве появятся пять кинотеатров со стеклянными фасадами

город благоустройство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика