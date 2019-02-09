Снос кинотеатра "Байконур" начался в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

В Отрадном приступили к сносу кинотеатра "Байконур", сообщает телеканал Москва 24.

После реконструкции здесь появится кинокомплекс с четырьмя залами. Все они будут оборудованы в том числе и для посетителей с ограниченными возможностями. В обновленном здании появятся кофейня, зона фудкорта и супермаркет. Завершить работы планируют к 2020-ому году.

О том, что Москомархитектура утвердил проект реконструкции советского кинотеатра стало известно еще в 2017 году. Тогда же сообщалось, что планируется реконструировать еще четыре кинотеатра: "Эльбрус", "Планета", "Марс" и "Патриот". Отмечалось, что после завершения работ в них разместятся многофункциональные районные центры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в основу будущего облика этих кинотеатров положена концепция британского архитектурного бюро Аманды Ливит. Их обновленное архитектурное решение будет иметь ряд общих черт, включая просторное фойе с двухъярусным витражным остеклением, а также плавные линии фасадов из керамических панелей.

Кинотеатр "Байконур" был построен еще в 1983 году. Многие москвичи рассказывают, что для них "Байконур" – это островок детства, который напоминает им о воскресных походах в кино с родителями и школьными приятелями. За годы работы здание сильно обветшало и нуждалось в обновлении.