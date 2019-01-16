Кинотеатр "Великан" перезагрузят за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реконструкцию кинотеатра "Великан" в Парке Горького можно успеть завершить до конца 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Здание кинотеатра было построено в 1930-е годы. Во время Великой Отечественной войны в него попала бомба.

Проект восстановления строения подготовило архитектурное бюро Kleinewelt Architekten. Архитекторы предлагают восстановить исторический фасад и сохранить конструктивный каркас здания. Проект предусматривает обустройство кинозала на 180 человек. В фойе расположатся кафе и зимний сад, на крыше – смотровая площадка с амфитеатром и небольшой бар. Все этажи объединит многоуровневая галерея с площадками для коворкингов, воркшопов и выставок.

Также будет восстановлен исторический фасад здания и сохранится его конструктивный каркас.

В конце декабря 2018 года завершилась реставрация светомузыкального фонтана в Парке Горького.