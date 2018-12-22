Завершена реставрация фонтанов в Парке Горького и на Поклонной горе

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Специалисты завершили основные работы по реставрации светомузыкального фонтана в Парке Горького и фонтана "Годы войны" на Поклонной горе. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что глава города поручил отремонтировать фонтаны, которые находятся на особом счету. Бирюков также напомнил, что фонтаны на ВДНХ, включая "Каменный цветок", были отреставрированы впервые за полвека.

По словам заместителя градоначальника, установки специально ремонтируют в зимние месяцы. Это нужно для того, чтобы к концу апреля, когда в Москве начинается сезон фонтанов, все объекты были готовы.

Он подчеркнул, что в Паре Горького и на Поклонной горе проводились работы по ремонту инженерных сетей и замене фонтанных чаш. Бирюков отметил, что в настоящее время в столице насчитывается около 600 больших и малых фонтанов.



Где в Москве запустили новые фонтаны



В начале декабря рабочие приступили к ремонту фонтана "Каскад" в Зеленограде. Чтобы защитить объект от снега и отрицательных температур, по периметру фонтана на время работ соорудили тепляк.