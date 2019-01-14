Garage Screen, ДомЖур, "Иллюзион" – что нового на кинокарте Москвы

Столичные кинотеатры стараются поспевать за современными тенденциями, меняя концепции и облики: в "Иллюзионе" появятся два новых зала, Garage Screen построят молодые архитекторы, а кинотеатр ДомЖур будет ориентироваться на экспатов. Рассказываем о трех самых интересных кино-апгрейдах 2019 года.
Летний павильон Garage Screen
В этом году КБ Стрелка и музей "Гараж" объявили конкурс на лучший проект летнего кинотеатра в Парке Горького. Победителем стало московское бюро Syndicate. Павильон будет иметь форму усеченной пирамиды, а сделан из металлических каркасов и ткани (мембраны с дихроичным эффектом). Вообще основная идея павильона – в крыше, а точнее в ткани, из которой она сделана: в зависимости от угла обзора, времени суток и погодных условий она будет менять цвет. У павильона нет стен, а его фасад поднят над землей. Так архитекторы хотят добиться эффекта двойного присутствия: внутри – в кино и снаружи – в парке.
"Гараж" планирует проводить подобный конкурс ежегодно, привлекая к разработке проекта летнего кинотеатра молодых архитекторов. Концепция афиши Garage Screen останется прежней: на экране – фильмы об искусстве, фестивальные картины и экспериментальное кино.
Киноцентр "ДомЖур"
Кинотеатр в ДомЖуре появился в 2010, но спустя шесть лет его закрыли. В 2018 его работа снова возобновилась. Закупили новое оборудование, сам синий зал не ремонтировали: он в хорошем состоянии. Зато обновили концепцию: теперь это киноцентр, где не только показывают фильмы на языке оригинала, но и проводят лекции о кино, организуют встречи языковых разговорных клубов. В приоритете – национальный кинематограф Америки, Европы (сюда входит Россия) и Азии.
"Иллюзион"
Кажется, что "Иллюзионом" никого не удивишь, он на карте Москвы с 1966 года. Но в последние годы филиал Госфильмофонда РФ очень изменился: отреставрировали помещение, открыли кинобар (поп-корна нет и не будет – принципиальная позиция), кинотеатр стал работать круглосуточно, а в этом году появится еще два новых зала.
Хорошая новость – эти нововведения никак не повлияют на концепцию. В "Иллюзионе" продолжат крутить архивные ленты из коллекции Госфильмфонда, но в репертуаре появятся документальное и авторское кино, а также артхаус. Кстати, теперь здесь показывают фильмы только на языке оригинала с субтитрами. В перспективе один из новых кинозалов будет также площадкой лектория. Можно сказать, что "Иллюзион" довольно стремительно приближается к формату синематеки.
Ксения Сергиенко