Garage Screen, ДомЖур, "Иллюзион" – что нового на кинокарте Москвы

Столичные кинотеатры стараются поспевать за современными тенденциями, меняя концепции и облики: в "Иллюзионе" появятся два новых зала, Garage Screen построят молодые архитекторы, а кинотеатр ДомЖур будет ориентироваться на экспатов. Рассказываем о трех самых интересных кино-апгрейдах 2019 года.





Летний павильон Garage Screen

В этом году КБ Стрелка и музей "Гараж" объявили конкурс на лучший проект летнего кинотеатра в Парке Горького. Победителем стало московское бюро Syndicate. Павильон будет иметь форму усеченной пирамиды, а сделан из металлических каркасов и ткани (мембраны с дихроичным эффектом). Вообще основная идея павильона – в крыше, а точнее в ткани, из которой она сделана: в зависимости от угла обзора, времени суток и погодных условий она будет менять цвет. У павильона нет стен, а его фасад поднят над землей. Так архитекторы хотят добиться эффекта двойного присутствия: внутри – в кино и снаружи – в парке.



Виктор Столбовой архитектор бюро Syndicate Идея проекта – смотреть и быть видимыми. Здесь просмотр фильмов – перформанс: зритель видит не только фильм, но и все, что происходит на улице. Павильон – не закрытая коробочка, а элемент Парка Горького в целом, где площадь входит в кинотеатр и наоборот.

"Гараж" планирует проводить подобный конкурс ежегодно, привлекая к разработке проекта летнего кинотеатра молодых архитекторов. Концепция афиши Garage Screen останется прежней: на экране – фильмы об искусстве, фестивальные картины и экспериментальное кино.





Киноцентр "ДомЖур"

Кинотеатр в ДомЖуре появился в 2010, но спустя шесть лет его закрыли. В 2018 его работа снова возобновилась. Закупили новое оборудование, сам синий зал не ремонтировали: он в хорошем состоянии. Зато обновили концепцию: теперь это киноцентр, где не только показывают фильмы на языке оригинала, но и проводят лекции о кино, организуют встречи языковых разговорных клубов. В приоритете – национальный кинематограф Америки, Европы (сюда входит Россия) и Азии.



Александр Букреев организатор кинопоказов Наша целевая аудитория не только те, кто хорошо знает язык. Мы ориентируемся также на экспатов: показываем отечественное кино с английскими субтитрами. В афише нет новых фильмов, в нашем прокате только то, что любит зритель. Например, сейчас в расписании стоит "Аритмия" и "Далласский клуб покупателей".

"Иллюзион"

Фото: портал Москва 24/Агентство Москва/Андрей Никеричев

Кажется, что "Иллюзионом" никого не удивишь, он на карте Москвы с 1966 года. Но в последние годы филиал Госфильмофонда РФ очень изменился: отреставрировали помещение, открыли кинобар (поп-корна нет и не будет – принципиальная позиция), кинотеатр стал работать круглосуточно, а в этом году появится еще два новых зала.







Сергей Алексеев исполняющий обязанности генерального директора Госфильмофонда России Появится VIP-зал на 10 человек, куда можно будет приходить маленькой компанией и заказывать эксклюзивные фильмы для просмотра. И построят камерный – на 25 мест, в репертуар которого войдут прокатные фильмы и детская анимация

Хорошая новость – эти нововведения никак не повлияют на концепцию. В "Иллюзионе" продолжат крутить архивные ленты из коллекции Госфильмфонда, но в репертуаре появятся документальное и авторское кино, а также артхаус. Кстати, теперь здесь показывают фильмы только на языке оригинала с субтитрами. В перспективе один из новых кинозалов будет также площадкой лектория. Можно сказать, что "Иллюзион" довольно стремительно приближается к формату синематеки.



Ксения Сергиенко