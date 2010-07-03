Любителям экстрима и классики: парки Москвы откроют летний сезон 1 мая

Фото: портал мэра и правительтва Москвы

В первый день мая в городских парках Москвы стартует летний сезон. По этому случаю 30 зон отдыха подготовили особую программу, сообщает портал мэра и правительства столицы. В парках гостей ждут выступления уличных театров, концерты и мастер-классы.

"В день открытия летнего сезона на парковых сценах выступят уличные артисты − танцоры, актеры, певцы и музыканты", − отметили в пресс-службе Мосгорпарка, добавив, что разнообразные развлекательные мероприятия порадуют как взрослых, так и маленьких посетителей.

В частности, Парк Победы соберет всех желающих освоить искусство чирлидинга. Так также организуют мастер-класс по катанию на горных и трюковых велосипедах. Любителям острых ощущений предложат поучаствовать в мастер-классе по катанию на роликах с прыжками и поворотами.

В "Сокольниках" пройдет массовый заезд на роликах, велосипедах, гироскутерах, сегвеях и скейтбордах. Можно прийти со своим средством передвижения или же взять его напрокат на месте. Во время заезда на Фонтанной площади исполнят современные хиты и песни прошлых лет.

Воронцовский парк приглашает на мастер-классы по сценической речи, актерскому мастерству и режиссуре. А представители студии "Ералаш" устроят кастинг для юных москвичей, которые мечтают стать актерами.

Один из самых необычных мастер-классов подготовили для горожан в саду имени Баумана. Там можно будет самим создать музыкальные инструменты из ведер, ботинок и свежих фруктов, чтобы затем сыграть на них "музыку лета". Поклонников классической музыки ждут в Таганском парке, где с большой сцены прозвучат произведения из цикла "Времена года" Вивальди в исполнении оркестра.

Ранее сообщалось, что в парке искусств "Музеон" 1 мая откроется летний кинотеатр "Пионер", рассчитанный на 300 зрителей. Там будут проходить не только кинопоказы и лекции, но также выставки, концерты, спектакли и мастер-классы.