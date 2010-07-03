Москвичи выбрали кружки и секции в парках столицы на летний период

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Участники "Активного гражданина" выбрали секции и кружки в парках Москвы на летний период. Всего в голосовании приняли участие более 180 тысяч участников. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу проекта.
По итогам опроса жители выразили большой интерес к спорту на свежем воздухе. Так, чуть больше 20% граждан выбрали танцы. Следом лидирующие позиции занимали йога (16,72%), уличные тренажеры (15,93%), беговые тренировки (8,34%) и скандинавская ходьба (7,28%).
Помимо спорта, жители также хотели бы заниматься на свежем воздухе изучением иностранных языков (13,6%) и посещать летние читальни (8,34%). Также отмечается, что 3,41% участников вообще затруднились с выбором, а 3,66% не интересуются кружками и секциями.
Свой вариант ответа выбрали 0,7% горожан. Чаще всего жителями было предложено открыть в парках кружки гончарного искусства, изостудии и шахматные секции.
Ранее в проекте "Активный гражданин" завершились три голосования, в которых приняли участие жители Кунцева, Котловки и Старого Крюкова. Более 25% жителей Кунцева поддержали открытие студии кино, фотографии и видеотворчества для детей.
В Котловке определились с программой спортивных занятий на свежем воздухе. Их планируется проводить весной и летом на площадках во дворах и скверах. Чуть более 23% отдали предпочтение волейболу.
Жители Старого Крюкова определили районную программу празднования Дня соседей в конце мая. 29,5% поддержали идею с проведением концерта.
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