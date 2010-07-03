Москвичи выбрали новые кружки и секции в "Активном гражданине"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" завершились три голосования, в которых приняли участие жители Кунцева, Котловки и Старого Крюкова. Свой голос отдали более 2,5 тысячи москвичей.

Жители Кунцева выбрали новые кружки и секции, которые появятся в местном центре досуга на Бобруйской улице, дом №20. Более 25% респондентов поддержали открытие студии кино, фотографии и видеотворчества для детей.

Также жители выбрали открытие студии современных танцев (22,13%), пешеходные экскурсии по городу (20,57%) и кружок ментальной арифметики для детей от 5 до 7 лет (17,53%). Всего в голосовании приняли участие 1529 горожан.

В Котловке определились с программой спортивных занятий на свежем воздухе. Их планируется проводить весной и летом на площадках во дворах и скверах.

Чуть более 23% отдали предпочтение волейболу. Также жители поддержали воркаут (20,35%), мини-футбол (16,36%), скандинавскую ходьбу (15,86%), стритбол (9,39%). Свои голоса отдали 838 "активных граждан".

Жители Старого Крюкова определили районную программу празднования Дня соседей в конце мая. 29,5% поддержали идею с проведением концерта. Анимация пришлась по вкусу 21,04% респондентов.

19,95% выступили за развлекательные квесты. В голосовании приняли участие 247 горожан.