Где можно прокатиться на теплоходе в Москве и какие услуги предлагают москвичам

24 апреля в столице официально открылась водная навигация. Более 50 прогулочных судов пошли по маршрутам Москвы-реки, Москворецкой водной системы и городских каналов. Где теплоходы ждут своих пассажиров, какие услуги предлагаются на суднах, а также о правилах поведения на воде вы узнаете из материала Москвы 24.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

50 теплоходов не предел. К майским праздникам количество прогулочных судов увеличится до 130. К сезону в столице готовились долгие пять месяцев.

"К началу навигации–2019 были выполнены ремонтно-профилактические работы на 25 стратегически важных объектах Канала имени Москвы, от которых зависит безопасность судоходства в Центральной России и бесперебойное водоснабжение столицы", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

Кроме того, к новому сезону подготовили также 3,5 тысячи навигационных знаков – 1,4 тысячи береговых и 2,1 тысячи плавучих. А первые круизные теплоходы отправятся из столицы уже 30 апреля.

Виды досуга на Москве-реке

Для прогулок на теплоходе в столице существует множество маршрутов на любой вкус. Пассажиры по желанию могут провести на воде от получаса до двух–трех часов в среднем, разглядывая достопримечательности и красоты столицы. Кроме того, жители и гости Москвы могут сами выбрать вид прогулки – услуги предлагаются абсолютно разные.

Фото: Москва 24/Сипко М.

Туристы и в первую очередь те, кто впервые в столице России, часто выбирают обзорную экскурсию по значимым местам, минуя пробки и толпы людей. Некоторые теплоходы сопровождают экскурсоводы. Билет на "круиз" в среднем обойдется в 600 рублей для взрослых, 400 – для детей, а ветераны Великой Отечественной войны смогут отправиться в маленькое путешествие бесплатно. Кстати, некоторые перевозчики предлагают и совсем короткие, получасовые поездки – без экскурсии, но с впечатлениями от столичных красот.

Для длительных прогулок пассажиры могут выбрать судна с собственной кухней. Билет на такой теплоход будет стоить дороже, однако обстановка и обслуживание будут соответствовать. Интерьер, как в дорогом заведении: мягкие сиденья, белые скатерти, климат-контроль и шумоизоляция, большие панорамные стекла. Чаще всего аудиогида на таких суднах нет, однако с его обязанностями прекрасно справляются официанты. Также пассажиров может радовать живая музыка. На такие прогулки билеты будут стоить дороже: для детей – минимум 600 рублей, для взрослых – от 1 000.

Кроме того, компании-перевозчики иногда предоставляют дополнительные услуги. Например, на некоторых теплоходах по выходным работают профессиональные аниматоры для детей. А в праздники создаются специальные маршруты, во время которых можно увидеть салют с самой выгодной точки или посмотреть тематические достопримечательности.

В Москве существует устоявшаяся практика и аренды теплоходов для собственных мероприятий: свадеб, дней рождения, корпоративов – везде предлагаются дополнительные услуги персонала по обслуживанию столов, организации досуга и меню. В таких случаях стоимость аренды будет зависеть от прайса компании и запросов клиента.

Кстати, у жителей и гостей столицы есть излюбленные направления для небольших прогулок на речных теплоходах, где семь месяцев в году ждут пассажиров, как правило, с 11.00 и до 22.00.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Киевский вокзал – Новоспасский мост Во время поездки пассажиры смогут посмотреть на спортивный комплекс в Лужниках, Воробьёвы горы со зданием университета, Парк Горького, Кремль, высотное здание на Котельнической набережной и Новоспасский монастырь. Круиз по Водоотводному каналу от Лужкова моста Теплоход проезжает мимо семнадцати фонтанов канала, стометрового памятника Петру Первому работы Зураба Церетели, Крымского и Пушкинского мостов, кафедрального собора Храма Христа Спасителя, Кремля, храма Василия Блаженного и некоторых других известных достопримечательностей столицы. "Москва-Сити" – Крымский мост Маршрут пролегает мимо экспоцентра, Дома правительства, Новодевичьего монастыря, стадиона "Лужники" и главного здания МГУ, таким образом, пассажиры могут увидеть две столицы: историческую и футуристическую. "Московская гранд-прогулка" Один из самых длинных обзорных маршрутов. Транспорт отходит от причала "Набережная Тараса Шевченко", по пути пассажиры смогут посмотреть на деловой центр "Москва-Сити", гостиницу "Украина", площадь Европы с Киевским вокзалом. Затем теплоход минует шлюз и движется в сторону Новодевичьего монастыря, где пассажирам открываются виды на МГУ, спорткомплекс "Лужники", Нескучный сад, Парк Горького. Финальная точка – Кремль, откуда судно направляется обратно к причалу "Набережная Тараса Шевченко".



Техника безопасности

Пусть теплоходы с экскурсиями и не плавают на дальние расстояния, а их маршруты в среднем занимают пассажиров на один–два часа, технику безопасности нужно соблюдать и в таких коротких путешествиях.

Фото: Москва 24/Сипко М.

Потенциальные опасности подстерегают пассажиров еще до начала путешествия. Помните, что начинать посадку и высадку нужно только после полной остановки судна, его швартовки и подачи трапа. Покидать корабль или подниматься на борт в неположенном месте запрещается категорически. Кроме того, не стоит выходить на неогороженную площадку вдоль корпуса судна.

О правилах поведения во время прогулки сообщает капитан теплохода по громкой связи сразу после начала путешествия. Их не так много, а значит, несложно запомнить:

Во время прогулки на судне запрещается:

бросать мусор за борт, ведь для этого на корабле всегда есть специально отведенные места;

бегать по трапам и палубам, перелезать за ограждения на борту корабля, а также без разрешения входить в служебные помещения, где расположены судовые устройства;

использовать огневые и пиротехнические средства на судне тоже нельзя, кое-где запрещается и курить – чтобы оповестить пассажиров об этом, на борту развешивают специальные знаки;

кроме того, брать с собой на экскурсию нельзя предметы, имеющие габаритные размеры свыше 150×100×50 сантиметров. В список запрещенных для провоза попадают также животные и птицы.

Не стоит разводить на борту беспредметной паники и без необходимости брать спасательные круги и жилеты. Если вдруг на теплоходе произойдет ЧП, прозвучит сигнал тревоги, либо об опасной ситуации по громкой связи сообщит командир корабля. Во втором случае лучше всего не покидать судно, а следовать четким инструкциям, которые объявит капитан.

А самое главное правило для родителей – не упускать детей из виду. Простая шалость на воде может обернуться непоправимыми последствиями.

Речной общественный транспорт

В следующем году Москва-река откроет свои воды и для общественного транспорта. В 2020 году в столице планируют открыть водный маршрут для пассажиров, который пройдет от Киевского вокзала до Нижних Мневников.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На пути движения нового общественного транспорта будет семь остановок-причалов: "Киевский вокзал", "Красная Пресня", "Набережная Тараса Шевченко", "Западный порт", "Сердце столицы", "Верхние Мневники", "Нижние Мневники". Маршрутная линия должна связать деловой центр "Москва-Сити", городские парки и Киевский вокзал.

Нововведение поможет пассажирам сократить время на переезды, особенно в часы пик. Ведь пока на воде, к счастью, нет пробок, да и некоторые точки на карте выгодно соединять водными маршрутами, нежели с помощью сети общественного транспорта.

А пока протяженность пилотного маршрута составит 10 километров, а время пути в обе стороны, по предварительным подсчетам, составит 104 минуты. Власти обещают, что в час "водные автобусы" вместимостью 100 человек смогут перевозить около 1,5 тысячи пассажиров.

Для удобства расплачиваться за поездку можно будет по городским тарифам, в том числе и с помощью карты "Тройка". Более того, москвичи получат новую транспортную связь: причалы будут располагаться недалеко от станций метро, Московского центрального кольца и остановок наземного пассажирского транспорта.

Но это потом, а пока речные трамвайчики продолжают возить москвичей и гостей столицы по любимым прогулочным маршрутам.