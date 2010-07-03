Эксперт посоветовал отправлять детей в лагеря для их безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дети, которые остаются летом без присмотра, подвергаются большей опасности, чем их сверстники в оздоровительных лагерях. Такого мнения придерживается соруководитель рабочей группы по детскому туризму Координационного совета по развитию туризма в РФ Сергей Минделевич, передает ИА "НСН".

Эксперт привел официальную статистику СК, согласно которой в 2015 году на неорганизованном летнем отдыхе погибли 1 674 ребенка, в 2016-м – 588, в 2017-м – 632, а в 2018-м – 492.

Между тем в лагерях в 2017-м погибли шестеро детей, а в 2018 – два ребенка. "Разница более чем в 100 раз", – заключил Минделевич.

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала издать приказ по организации детского досуга летом. По ее словам, нужно придумать занятия и кружки для детей, которые не едут отдыхать вместе с родителями или в летний лагерь.

