Кузнецова призвала издать приказ по организации детского досуга летом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова убеждена, что нужно издать приказ по организации детского досуга летом, передает РИА Новости.

Омбудсмен призвала глав регионов обратить особое внимание на проблему. По ее словам, нужно придумать занятия и кружки для детей, которые не едут отдыхать вместе с родителями или в летний лагерь. Особенно это касается подростков, стоящих на учете и попавших в трудную жизненную ситуацию.

Кузнецова добавила, что готова оказывать всевозможное содействие этой инициативе. "Возможно, Центральный федеральный округ станет примером по организации, по выработке модели занятости детей в режиме "все каникулы" на период летней кампании", – сказала она.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта "Московская смена – 2019" специалисты займутся реабилитацией детей из проблемных семей. Кроме того, с подростками побеседуют психологи.

