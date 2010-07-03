"Московская смена" займется детьми в трудной жизненной ситуации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Реабилитацию детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, проведут летом в рамках проекта "Московская смена – 2019". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ожидается, что программы детского отдыха охватят более шести тысяч детей на базе 82 площадок. Для детей из так называемых "социальных смен" организуют горячее питание, игры, занятия с психологом, кружки и юридические консультации.

Кроме того, детям-сиротам и тем, кто остался без попечения родителей дадут путевки в санатории.

В каждой программе детского отдыха предусмотрена станционная игра "Формула чистоты". Она направлена на профилактику правонарушений, наркомании, алкоголизма и курения.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецов призвала обновить систему реабилитации детей в интернатах. Планы по устранению недостатков сейчас составляют специалисты из регионов.

