Более 12 тысяч абонентов остались без электричества в Луганске

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Электроснабжение более 12 тысяч абонентов в Луганске нарушено из-за аварии в энергосистеме. Об этом сообщило Минтопэнерго ЛНР на платформе МАХ.

Энергетики приступили к ремонтно-восстановительным работам. Предварительно, вернуть электричество всем потребителям рассчитывают до конца 15 октября, однако повреждения и ухудшение погодных условий затрудняют устранение последствий аварии.

В министерстве также предупредили о возможности повторных временных отключений 16 октября. Они могут потребоваться для стабилизации энергосистемы. Специалисты продолжают работы, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что около 420 тысяч абонентов в республике остаются без электричества после атак ВСУ на энергосистему. По его словам, противник несколько ночей подряд бил по энергообъектам, ситуация периодически улучшается, но затем удары повторяются.