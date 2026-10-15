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15 октября, 11:42

Происшествия

Сбивший PR-директора "Москвички" водитель перевел ей 1,5 млн рублей

Фото: МАХ/SHOT

Водитель самосвала Арам Никогосян – виновник ДТП, в котором пострадала PR-директор журнала "Москвичка" Екатерина Чаковская, – выплатил ей 1,5 миллиона рублей морального вреда. Об этом сообщает ТАСС из зала Пресненского суда Москвы, где рассматривается уголовное дело об аварии.

Сторона защиты предоставила документы о компенсации морального вреда. По словам адвоката подсудимого, деньги внесли на депозитный счет как исполнение обязательств его клиента.

Инцидент произошел на Ходынской улице 11 августа. Грузовик сбил Чаковскую, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила множественные травмы.

Водитель самосвала скрылся с места ЧП, но позднее был задержан. Мужчину обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, сопряженное с оставлением места аварии.

Суд отправил Никогосяна на два месяца под домашний арест, а позднее продлил меру пресечения еще на полгода. Мужчина частично признал вину.

Суд продлил домашний арест водителю, сбившему PR-директора "Москвички"

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