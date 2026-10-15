Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе

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Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве отметили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Авиагавани принимали и отправляли самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Ранее в Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. Депутаты предложили внести изменения в Федеральные авиационные правила отдельным пунктом 74.1.

В сообщении предлагается указывать номер и маршрут рейса, первоначальное и предполагаемое новое время вылета. Если установить время отправления невозможно, пассажиру должны сообщить об этом и предупредить о последующем обновлении информации.