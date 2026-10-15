Самолет Volotea рейса Тулуза – Кан подал сигнал бедствия

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Самолет авиакомпании Volotea, выполнявший рейс из Тулузы в Кан, подал сигнал бедствия и изменил маршрут. Об этом сообщает РИА Новости.

Борт вылетел из аэропорта Тулузы в 07:55 по московскому времени. Позже экипаж установил на транспондере аварийный код Squawk 7700. По состоянию на 8:39 по московскому времени самолет находился над Лиможем, куда его перенаправили.

Код 7700 используют для оповещения о чрезвычайной ситуации на борту. Его передача сама по себе не означает, что самолету непосредственно угрожает катастрофа.

Ранее самолет Ryanair, следовавший из Рима в Дублин, подал аварийный сигнал. Экипаж передал код Squawk 7700. Борт вылетел из Рима в 12:52 по московскому времени, а приземлился в международном аэропорту Дублина в 15:36.

Перевозчик пояснил, что причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. Медиков вызвали еще на подлете к Дублину, а после приземления пассажира передали врачам скорой помощи.