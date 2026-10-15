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15 октября, 11:50

Общество

Сертификат на детскую одежду Crazy Beaver приостановили после проверки Роскачества

Фото: 123RF.com/serezniy

Действие сертификата соответствия на детскую одежду бренда Crazy Beaver приостановили после проверки Роскачества. Об этом свидетельствуют данные реестра Росаккредитации, которые приводит Агентство "Москва".

Ранее СМИ сообщили, что в составе школьных брюк для мальчиков брендов Crazy Beaver и Roberto Balzini обнаружили высокоопасные вещества, которые могут вызвать интоксикацию, аллергию, а также негативно воздействовать на внутренние органы и нервную систему ребенка. В одежде было обнаружено превышение содержания фенолов.

Документ был зарегистрирован 26 августа этого года на индивидуального предпринимателя Анастасию Большакову, ее реквизиты указаны на сайте Crazy Beaver.

Сертификат распространяется на швейную одежду второго слоя для детей, в том числе школьного возраста. Выдал его специальный орган ООО "МЭК". Сертификат приостановили по решению этого органа.

Основанием для оформления документа стали два протокола испытаний от 12 августа 2026 года, которые подготовила аккредитованная лаборатория ООО "НИТ". Сведения об изменении статуса опубликовали в 10:52. Причины такого решения не уточняются.

Ранее сообщалось, что российская сеть супермаркетов "ВкусВилл" направила новую партию пасты "Карбонара" на независимые лабораторные исследования и планирует провести дополнительный аудит производителя после уведомления Роспотребнадзора. Это было сделано после того, как в блюде, по данным телеграм-канала BAZA, обнаружили кишечную палочку.

Кроме того, опасные бактерии также были найдены в одном из блюд супермаркета "Лента". Компании получили уведомления от Роспотребнадзора о несоответствии продукции требованиям безопасности.

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