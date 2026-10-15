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15 октября, 12:16

Общество

Книга Татьяны Ким об истории Wildberries вышла в России

Фото: телеграм-канал "Татьяна Ким"

Книга основательницы и главы Wildberries Татьяны Ким "Дикие ягодки: начало. История создания главного маркетплейса страны" вышла в издательстве "АСТ-Нонфикшн", сообщили РИА Новости в пресс-службе издательской группы.

Издание выходит 15 октября. В пресс-службе назвали книгу летописью развития российского маркетплейса: от идеи молодой мамы в декрете, съемной квартиры и платьев по каталогам до технологической империи и башни в "Москва-Сити".

Ким отметила, что о выходе книги объявили на Петербургском экономическом форуме, однако релиз пришлось отложить.

В качестве соавторов выступили ключевые сотрудники компании – управленцы и специалисты, с которых начинались логистика, IT, финансы, контент и закупки. Они вместе с компанией прошли через все испытания; большинство из них начинали курьерами и кладовщиками, а некоторые приходили студентами на подработку.

В книге собраны реальные факты и события – все, что было с момента появления идеи создать компанию и до 2020 года. Отдельная линия – откровенный рассказ Ким о непростом партнерстве с экс-супругом: от разных взглядов на рабочие процессы до поиска постоянного баланса.

Ранее впервые на русском языке была издана книга британского писателя и публициста Герберта Уэллса "Брунгильда, или Образ без прикрас". Русскоязычная версия выйдет в трех форматах: электронный вариант и аудиоверсия – в "Яндекс Книгах", бумажную версию выпустят "Подписные издания".

Произведение стало частью серии ранее не переведенных шедевров мировых классиков в рамках совместного проекта книжного сервиса с "Подписными" и "Мастерской Брусникина". Книгу перевел Григорий Шокин, который ранее работал над романами Стивена Кинга, Томаса Лиготти, Говарда Лавкрафта.

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