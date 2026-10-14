Сбившего фотографа Добромилову байкера приговорили к 1,5 года принудительных работ

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор Максиму Завирюхе, который сбил насмерть актрису и фотографа Ксению Добромилову, сообщает РИА Новости.

Судья признала Завирюху виновным и назначила ему наказание в виде принудительных работ сроком на 1,5 года с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Кроме того, мужчину лишили права управлять транспортными средствами на 2,5 года.

При этом прокурор в ходе прений просил назначить подсудимому 2 года принудительных работ.

Добромилова погибла 5 мая в центре столицы. Она фотографировала заезды мотоциклистов на Большой Дорогомиловской улице, когда один из байкеров не справился с управлением и сбил ее. От полученных травм девушка умерла на месте.

После случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что Завирюха неоднократно привлекался к ответственности за нарушение скорости.

Также сообщалось, что Завирюха выплатил 2 миллиона рублей в качестве погашения морального и финансового ущерба.