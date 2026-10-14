Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 12:22

Происшествия

Сбившего фотографа Добромилову байкера приговорили к 1,5 года принудительных работ

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор Максиму Завирюхе, который сбил насмерть актрису и фотографа Ксению Добромилову, сообщает РИА Новости.

Судья признала Завирюху виновным и назначила ему наказание в виде принудительных работ сроком на 1,5 года с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Кроме того, мужчину лишили права управлять транспортными средствами на 2,5 года.

При этом прокурор в ходе прений просил назначить подсудимому 2 года принудительных работ.

Добромилова погибла 5 мая в центре столицы. Она фотографировала заезды мотоциклистов на Большой Дорогомиловской улице, когда один из байкеров не справился с управлением и сбил ее. От полученных травм девушка умерла на месте.

После случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что Завирюха неоднократно привлекался к ответственности за нарушение скорости.

Также сообщалось, что Завирюха выплатил 2 миллиона рублей в качестве погашения морального и финансового ущерба.

Сбивший фотографа мотоциклист на западе Москвы признал вину

Читайте также


судыпроисшествияДТПгород

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика