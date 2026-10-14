14 октября, 12:22Происшествия
Сбившего фотографа Добромилову байкера приговорили к 1,5 года принудительных работ
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор Максиму Завирюхе, который сбил насмерть актрису и фотографа Ксению Добромилову, сообщает РИА Новости.
Судья признала Завирюху виновным и назначила ему наказание в виде принудительных работ сроком на 1,5 года с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Кроме того, мужчину лишили права управлять транспортными средствами на 2,5 года.
При этом прокурор в ходе прений просил назначить подсудимому 2 года принудительных работ.
Добромилова погибла 5 мая в центре столицы. Она фотографировала заезды мотоциклистов на Большой Дорогомиловской улице, когда один из байкеров не справился с управлением и сбил ее. От полученных травм девушка умерла на месте.
После случившегося возбудили уголовное дело. Известно, что Завирюха неоднократно привлекался к ответственности за нарушение скорости.
Также сообщалось, что Завирюха выплатил 2 миллиона рублей в качестве погашения морального и финансового ущерба.
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