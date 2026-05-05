Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 18:50

Происшествия
Главная / Новости /

Mash: байкер сбил актрису Ксению Добромилову на западе Москвы

Байкер сбил актрису Ксению Добромилову на западе Москвы – СМИ

Фото: youtube.com/HammAli & Navai

Девушка погибла в результате наезда мотоциклиста на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Как уточнил телеграм-канал Mash, жертвой ДТП оказалась актриса Ксения Добромилова, получившая известность благодаря клипу на песню HammAli & Navai "Девочка-война".

Авария произошла вечером 5 мая на Большой Дорогомиловской улице, возле дома № 5. По предварительным данным, пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Фото: МАХ/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Журналисты выяснили, что девушка фотографировала заезды байкеров. В тот момент один из них выставил мотоцикл на заднее колесо и не справился с управлением, в результате чего сбил Добромилову.

Сам мотоциклист был госпитализирован. По данным СМИ, у него выявлены ушибы рук и плеча, а также растяжение связок голеностопа.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Ход и результаты проверки, начатой в связи с аварией, взяты под контроль столичной прокуратурой.

Ранее мотоциклист сбил пешехода на Севастопольском проспекте в Москве. По предварительным данным, девушка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора и оказалась под колесами мотоцикла. Пострадавшую госпитализировали без сознания.

Читайте также


происшествияДТПшоу-бизнесгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика