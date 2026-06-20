Около 670 млн поездок совершили пассажиры по карте москвича в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Порядка 670 миллионов поездок на городском транспорте совершили жители столицы по карте москвича в 2026 году. Статистикой поделилась пресс-служба Дептранса.

Как напомнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, карта москвича предоставляет возможность безлимитных поездок в общественном транспорте по льготным тарифам. Власти продолжают работать над улучшением транспортной системы для разных групп населения по поручению Сергея Собянина.

"Сегодня воспользоваться льготами на проезд могут около 5 миллионов обладателей карт москвича. При этом стоимость проездных для школьников и студентов в столице остается самой низкой среди крупных городов России", – отметил вице-мэр.

Последним категориям граждан, а также многодетным семьям и другим карта москвича предоставляет льготный проезд уже 25 лет. Отслеживать историю поездок по ней можно в приложении "Метро Москвы".

Для учащихся есть возможность приобретать билеты без посещения касс и автоматов по продаже билетов. Студенты также могут настроить оплату проезда в метро и на Московском центральном кольце с помощью биометрии.

Ранее сообщалось, что в приложении "Метро Москвы" привязано 15 тысяч детских карт москвича. С помощью сервиса родители могут не только отслеживать маршруты поездок своих детей и проверять остаток средств на карте, но и приобретать абонементы онлайн, контролировать оплату проезда при входе в транспорт, а также использовать другие функции приложения.