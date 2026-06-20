20 июня, 11:22Происшествия
Открытое горение на строительном рынке в подмосковной Балашихе ликвидировано
Фото: Москва 24
Открытое горение, возникшее на строительном рынке в подмосковной Балашихе, ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
В настоящее время огнеборцы проводят проливку и разборку конструкций.
Строительный рынок воспламенился на улица Текстильщиков в Балашихе 20 июня. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
Спустя время возгорание удалось локализовать на площади 1 350 квадратных метров. В ликвидации пламени были задействованы 50 пожарных и 15 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.