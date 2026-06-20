Открытое горение на строительном рынке в подмосковной Балашихе ликвидировано

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Открытое горение, возникшее на строительном рынке в подмосковной Балашихе, ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В настоящее время огнеборцы проводят проливку и разборку конструкций.

Строительный рынок воспламенился на улица Текстильщиков в Балашихе 20 июня. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Спустя время возгорание удалось локализовать на площади 1 350 квадратных метров. В ликвидации пламени были задействованы 50 пожарных и 15 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

