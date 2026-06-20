Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 11:34

Культура

Жена Спивакова заявила об отсутствии угрозы жизни дирижера

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Никаких угроз жизни худрука и главного дирижера Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", а также президента Московского международного Дома музыки Владимира Спивакова нет. Об этом заявила супруга мастера Сати Спивакова.

Она подтвердила отсутствие у мужа инсульта, заявив, что информация была подана неверно из-за "испорченного телефона".

"Проблема со здоровьем небольшая. Врачи, находящиеся рядом, уверены в том, что она устранима", – добавила Спивакова в беседе с ТАСС.

О госпитализации народного артиста СССР из-за инсульта ранее сообщил митрополит Иларион. Тогда священнослужитель призвал молиться о здравии дирижера.

Спустя время митрополит раскрыл, что подозрение на недуг не подтвердилось. Тем не менее Спиваков продолжает оставаться в медицинском учреждении, добавлял Иларион.

Читайте также


культура

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

Почему москвичи стали тренироваться в фитнес-капсулах?

Пользователям доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно

Некоторым комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку

Читать
закрыть

Почему зумеры разочаровались в соцсетях?

Специалисты объясняют это большим количеством рекламы и потерей изначальной сути

На этом фоне взлетела популярность виртуальных ролевых игр

Читать
закрыть

Какие спортивные мероприятия посетить в Москве?

20 июня в Москве пройдет ежегодный "Ночной забег"

21 июня в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет празднование Международного дня йоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика