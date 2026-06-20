Жена Спивакова заявила об отсутствии угрозы жизни дирижера

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Никаких угроз жизни худрука и главного дирижера Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", а также президента Московского международного Дома музыки Владимира Спивакова нет. Об этом заявила супруга мастера Сати Спивакова.

Она подтвердила отсутствие у мужа инсульта, заявив, что информация была подана неверно из-за "испорченного телефона".

"Проблема со здоровьем небольшая. Врачи, находящиеся рядом, уверены в том, что она устранима", – добавила Спивакова в беседе с ТАСС.

О госпитализации народного артиста СССР из-за инсульта ранее сообщил митрополит Иларион. Тогда священнослужитель призвал молиться о здравии дирижера.

Спустя время митрополит раскрыл, что подозрение на недуг не подтвердилось. Тем не менее Спиваков продолжает оставаться в медицинском учреждении, добавлял Иларион.