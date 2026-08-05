Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 10:10

Наука

"Роскосмос" показал долину гейзеров в Кроноцком заповеднике

1 из 6

"Роскосмос" показал долину гейзеров в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Госкорпорация опубликовала снимки с Земли и из космоса в МАХ.

"Красота природы нашей необъятной страны – это то, что вдохновляет фотографов на Земле и космонавтов на орбите. В разных ракурсах одни и те же локации выглядят одинаково живописно", – говорится в сообщении.

Госкорпорация подчеркнула, что долина является одним из крупнейших на Земле гейзерных полей. В ущелье на поверхность выходит свыше 200 геотермальных объектов.

Ранее аппараты "Роскосмоса" засняли океаны Земли с высоты 36 тысяч километров в честь Всемирного дня океанов. Съемку провели аппараты "Электро-Л" и "Метеор-М". Первый расположен на высоте 35,5–36 тысяч километров, а второй – на высоте около 830 километров.

Читайте также


наукарегионы

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика