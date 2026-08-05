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"Роскосмос" показал долину гейзеров в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Госкорпорация опубликовала снимки с Земли и из космоса в МАХ.

"Красота природы нашей необъятной страны – это то, что вдохновляет фотографов на Земле и космонавтов на орбите. В разных ракурсах одни и те же локации выглядят одинаково живописно", – говорится в сообщении.

Госкорпорация подчеркнула, что долина является одним из крупнейших на Земле гейзерных полей. В ущелье на поверхность выходит свыше 200 геотермальных объектов.

Ранее аппараты "Роскосмоса" засняли океаны Земли с высоты 36 тысяч километров в честь Всемирного дня океанов. Съемку провели аппараты "Электро-Л" и "Метеор-М". Первый расположен на высоте 35,5–36 тысяч километров, а второй – на высоте около 830 километров.

