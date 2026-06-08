"Роскосмос" показал океаны Земли с высоты 36 тыс км

Фото: МАХ/"Роскосмос"

Аппараты "Роскосмоса" засняли океаны Земли с высоты 36 тысяч километров в честь Всемирного дня океанов. Фотографии опубликованы в канале госкорпорации в MAX.

"Эти кадры напоминают нам: водоемы занимают большую часть поверхности Земли, они – климат и дыхание нашей планеты", – говорится в сообщении.

Съемку провели аппараты "Электро-Л" и "Метеор-М". Первый расположен на высоте 35,5–36 тысяч километров, а второй – на высоте около 830 километров.



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Ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал о стоимости турполета в космос – цена за полет на Международную космическую станцию (МКС) составит около 2 миллиардов рублей. По его словам, стоимость – это ракета, поделенная на количество участников. Кроме того, обязательно должно быть 2 профессионала.