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04 июня, 09:26

Наука

Московские школьники обнаружили уникальное поведение звезды в созвездии Лебедя

Фото: 123RF.com/sharuzzaman 0

Московские школьники обнаружили уникальное поведение звезды в созвездии Лебедя, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Речь идет о 10-классниках Антоне Шипулине и Андрее Щепановском, которые представили свою работу на конференции по астрономии и космонавтике "Звездная эстафета". В результате они одержали победу на всероссийском этапе конкурса, а научная статья с описанием исследования сейчас готовится к публикации в "Астрономическом журнале", после чего ее выложат в архив электронных препринтов.

Шипулин и Щепановский уже несколько лет занимаются в Центре научно-технического образования Московского дворца пионеров под руководством научного руководителя и педагога Дениса Денисенко. На занятии кружка "Практическая астрофизика", 30 декабря 2024 года, школьники сделали свои первые открытия.

Денисенко отметил, что его подопечным удалось объяснить уникальное поведение переменной звезды BMAM-V372 – она проявляет сразу три характерных особенности изменений блеска.

"Каждое из этих свойств много раз наблюдалось по отдельности, известны сотни тысяч пульсирующих и затменных переменных звезд, сотни двойных систем на вытянутых эллиптических орбитах и десятки затменных красных гигантов. Но одновременное сочетание всех этих видов переменности в одном объекте встречается впервые!" – подчеркнул он.

Кроме того, сейчас на счету обучающихся по три переменных звезды разных типов, а именно: пульсирующие, вспыхивающие и вращающиеся.

Ранее Сергей Собянин указал, что в 2025 году Музей космонавтики посетили более 770 тысяч раз. Одна из крупнейших научно-технических экспозиций страны за 45 лет своей работы стала одной из самых любимых у жителей Москвы. Помимо этого, в 16 образовательных учреждениях, при поддержке "Роскосмоса", работают космические инженерные классы. В их рамках предпрофессиональную подготовку проходят около 600 старшеклассников.

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