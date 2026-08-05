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05 августа, 10:12

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Эксперт Олифиренко: встреча со скоплением гигантских медуз не должна пугать отдыхающих

Россиянам рассказали, что делать при встрече с гигантскими медузами

Фото: 123RF.com/vitaliyukr

Внезапная встреча со скоплением гигантских медуз ропилем на море не должна пугать отдыхающих, однако проявить осторожность все же стоит. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор АНО "Центр природоохранных инициатив", кандидат биологических наук Александр Олифиренко.

По словам эксперта, медузы могут одновременно подняться к поверхности, и человек, оказавшись среди них, может заволноваться, особенно учитывая размеры: самые крупные особи достигают более полуметра в диаметре.

"Бояться их не стоит – это просто медузы, пусть и большие, и они вскоре снова уйдут ко дну, но нужно проявить осторожность", – подчеркнул Олифиренко.

Он добавил, что ропилемы не представляют опасности для человека, но лучше избегать тактильного контакта с ними, принимая во внимание индивидуальные особенности организма. Яд, содержащийся в стрекательных клетках на щупальцах, может немного обжечь и спровоцировать аллергические реакции.

"Хотя у большинства это проходит за день и без последствий", – отметил ученый.

Медуза ропилема обитает у побережья Китая, Кореи и Японии. В Приморье она появляется в теплое время года, когда течением ее заносит в закрытые бухты Владивостока, где медузы скапливаются.

О появлении ропилем в Амурском заливе у берегов Владивостока ранее рассказал президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин. По его словам, нынешняя ситуация является началом миграции.

Первая встреченная в 2026 году особь имела диаметр купола около 35 сантиметров. При этом в прошлые годы попадались экземпляры до 70 сантиметров в диаметре.

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