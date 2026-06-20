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20 июня, 08:50

Культура

Инсульт у дирижера Владимира Спивакова не подтвердился

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Подозрение на инсульт у худрука и главного дирижера Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", а также президента Московского международного Дома музыки Владимира Спивакова не подтвердилось. Об этом сообщил митрополит Иларион в своем телеграм-канале.

Однако, по его словам, народный артист СССР продолжает находиться в больнице.

Ранее Иларион сообщал, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Он также просил молиться о здравии дирижера.

Иларион и Спиваков знакомы по совместным проектам. Митрополит имеет музыкальное образование. Также он сочинил несколько произведений. В 2011 году вместе со Спиваковым Иларион предложил провести Московский Рождественский фестиваль духовной музыки.

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