20 июня, 08:50Культура
Инсульт у дирижера Владимира Спивакова не подтвердился
Фото: ТАСС/Алена Бжахова
Подозрение на инсульт у худрука и главного дирижера Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", а также президента Московского международного Дома музыки Владимира Спивакова не подтвердилось. Об этом сообщил митрополит Иларион в своем телеграм-канале.
Однако, по его словам, народный артист СССР продолжает находиться в больнице.
Ранее Иларион сообщал, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Он также просил молиться о здравии дирижера.
Иларион и Спиваков знакомы по совместным проектам. Митрополит имеет музыкальное образование. Также он сочинил несколько произведений. В 2011 году вместе со Спиваковым Иларион предложил провести Московский Рождественский фестиваль духовной музыки.