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05 августа, 09:42

Общество

Москвичи могут заказать медицинские справки голосом с помощью ИИ-ассистента

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Москвичи теперь могут заказывать медицинские справки голосом с помощью ИИ-ассистента Алисы. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Ранее такая возможность появилась в электронной медкарте (ЭМК) – в прошлом году горожане могли оформить документы онлайн. Теперь сервис доступен и в голосовом формате. Онлайн можно заказать справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, о прохождении профилактического медосмотра или диспансеризации, карту профилактических прививок по форме 063/у и другие документы.

Новый навык разработан департаментом информационных технологий Москвы на платформе "Яндекс диалоги". Функция работает на всех устройствах с голосовым помощником.

Подключить ее можно в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО": авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru, нажать на иконку Алисы в правом верхнем углу и выбрать подключение. После привязки достаточно попросить помощника запустить навык ЕМИАС и задать вопрос. Если пользователь уже подключал его, новый функционал станет доступен автоматически.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что город последовательно развивает цифровые сервисы и встраивает медицинские сценарии в привычные форматы.

"Теперь заказать их можно голосом с помощью навыка в Алисе: она подскажет, какие справки доступны, поможет заказать нужную, а при необходимости объяснит, где получить бумажную копию", – отметила она.

По ее словам, новый альтернативный способ делает взаимодействие с системой здравоохранения удобнее.

В 2025 году пациенты получили возможность с помощью ИИ-ассистента вносить в электронную медкарту показатели здоровья. Эти данные сохраняются в разделе "Дневник здоровья" и помогают врачу отслеживать динамику состояния пациента. Столица развивает такие сервисы на основе единой цифровой платформы здравоохранения, ключевым компонентом которой является ЕМИАС.

Ранее сообщалось, что цифровой помощник на базе ИИ сформировал уже 30 миллионов кратких выжимок из электронных медкарт пациентов. Сервис анализирует историю обращений, результаты исследований и прочее, после чего выдает врачу сжатую сводку еще до начала приема. Сервис встроен в единую цифровую экосистему поддержки врачебных решений Москвы.

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