Новую зону отдыха у воды обустроили в ТиНАО

Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Новая зона у воды появилась на излучине реки Десны в Заречье в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Развитию городской инфраструктуры для качественного отдыха жителей уделяется особое внимание. В этом году открыли 15 зон отдыха у воды, они обустроены по новому формату – с максимальным комфортом для москвичей и гостей столицы", – подчеркнул заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты оборудовали мини-курорт с шезлонгами, зонтиками и навесами на площади свыше чем 6 тысяч квадратных метров. В рамках работ они установили комплекты столов со стульями, обновили детскую площадку и площадку для воркаута, организовали зону для игры в пляжный волейбол, на смотровой площадке сделали лавочки и обустроили раздевалки, душевые кабины, пункт проката оборудования, кафе, помещения для различных служб и проведения занятий.

На новом пляже открыты два бассейна. Температура воды в них поддерживается на уровне 28 градусов.

Между тем энергетики обеспечили надежное электроснабжение всех 15 зон отдыха у воды, открытых в Москве в 2026 году. Для новых пространств построили инфраструктуру мощностью около 3 мегаватт. Зоны отдыха обустроили по новому формату, с максимальным комфортом для горожан и гостей столицы.

