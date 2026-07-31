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31 июля, 15:01

Город

Новые зоны отдыха у воды в Москве обеспечили энергоснабжением

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Энергетики обеспечили надежное электроснабжение всех 15 зон отдыха у воды, открытых в Москве в 2026 году. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в MAX.

Как рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, для новых пространств построили инфраструктуру мощностью около 3 мегаватт. Зоны отдыха обустроили по новому формату, с максимальным комфортом для горожан и гостей столицы.

Пространства появились в семи административных округах. Вдоль берегов водоемов смонтировали настилы из террасной доски на сваях, на них установили шезлонги, теневые навесы, зонтики и лежаки. В павильонах оборудовали раздевалки и душевые.

Для посетителей предусмотрены беседки, гамаки и качели. Для детей обустроили игровые площадки, для любителей активного отдыха – многофункциональные спортивные зоны.

Безопасность отдыхающих обеспечивают системы видеонаблюдения, в новых зонах организовано дежурство спасателей.

При подключении зон отдыха к электросетям энергетики использовали метод горизонтально направленного бурения. Бестраншейный способ применяется в условиях плотной застройки, это позволяет минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации.

Между тем москвичи могут выбрать лучшие открытые бассейны столицы, голосование стартовало в проекте "Активный гражданин". Участникам предстоит рассказать о любимых местах для купания. Затем активные граждане смогут отметить, в каких городских и парковых бассейнах они хотят поплавать этим летом.

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