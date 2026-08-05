У приехавшего в Магадан мотоблогера Повеликина украли топливо и сумку

Фото: youtube.com/povelikin_vlad

Неизвестные украли сумку у блогера-путешественника Влада Повеликина, который добрался из Нижнего Новгорода до Магадана на мотоцикле. Также они слили у него весь бензин, сообщил заместитель председателя правительства Магаданской области Павел Береговой в MAX.

По его словам, во время путешествия Повеликину неоднократно помогали незнакомые люди: делились топливом, подсказывали маршрут и поддерживали в сложных ситуациях. Однако в ночь перед отъездом из Магадана неизвестные поставили мотоциклиста в сложную ситуацию.

Береговой назвал произошедшее недопустимым, особенно по отношению к человеку, который приехал познакомиться с регионом и рассказывал о Колыме своим подписчикам. Он добавил, что полиция Магаданской области уже занимается поиском злоумышленников.

Чиновник попросил очевидцев, располагающих какой-либо информацией о злоумышленниках, позвонить правоохранителям. При этом связаться с самим блогером Береговой пока не смог, поскольку тот находится в пути.

Ранее в Дагестане 15-летнего подростка заподозрили в краже золотых украшений у 62-летней местной жительницы на 380 тысяч рублей. Он проник во двор через окно, отжав стекло стамеской, и забрал кольца, подвеску и серьги. Молодой человек признался в содеянном и сообщил, что раздал похищенное туристкам, отдыхающим на пляже в Каякентском районе.