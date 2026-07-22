Житель Ульяновска украл и съел алкогольное мороженое на 61 тыс руб

Фото: пресс-служба УМВД России по Ульяновской области

В Ульяновске задержали подозреваемого в хищении мороженого "для взрослых", которое содержало алкоголь. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Ульяновской области.

Уточняется, что все произошло ночью в парке "40 лет ВЛКСМ". Злоумышленник взломал при помощи арматуры замки и проник в торговый павильон с мороженым.

"В течение нескольких минут молодой человек из холодильной установки совершил хищение трех емкостей с содержащим алкоголь молочным десертом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что общая сумма похищенного превысила 61 тысячу рублей. По данным правоохранителей, злоумышленник вывез мороженое в укромное место в парке, где съел большую его часть.

Против него возбудили уголовное дело о краже. В качестве меры пресечения ему избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее девушка с ребенком за час вынесла из трех магазинов подмосковного торгового центра вещи и 12 киндер-сюрпризов на сумму свыше 21 тысячи рублей. Росгвардейцы задержали подозреваемую на выходе из торгового центра.