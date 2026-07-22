Мужчина, разбивший витрину магазина ковшом экскаватора в Москве, угнал его

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Мужчина, протаранивший витрину цветочного магазина на экскаваторе на западе Москвы, угнал его. Он уже задержан, сообщила пресс-служба столичного управления МВД РФ.

Инцидент произошел ранним утром 22 июля на улице Коштоянца. Прибыв на место ЧП, полиция увидела экскаватор на гусеничном ходу.

"Мужчина, управлявший строительной техникой, разрушил витрину цветочного магазина, совершая маневры, препятствующие доступу к кабине, и создавая угрозу окружающим. На требование полицейских прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал", – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что для пресечения действий мужчины сотрудник правоохранительных органов выстрелил в воздух, а затем в гидравлический привод спецтехники. Затем нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Им оказался 52-летний житель Ставрополья. Его отправили на медосвидетельствование на наличие опьянения.

Полиция также установила, что экскаватор был угнан на территории того же района – Проспект Вернадского.

Ранее автомобиль УАЗ въехал в здание магазина после столкновения с автомобилем ВАЗ в городском округе Пушкино. ДТП произошло на Колхозной улице. В результате аварии травмы получила одна из покупательниц, ее госпитализировали.

